إب اليمنية.. إصابة إثنين من المواطنين بحروق بالغة في حريق مشتقات نفطية

الأحد 19 يوليه 2020

قال مصدر محلي إن اثنين من المواطنين أصيبا بحروق بالغة جراء إندلاع حريق في مشتقات نفطية إثر حادث بمحافظة إب وسط اليمن.



وبحسب المصدر، فقد أدى حادث تصام بين سيارة هايلوكس و دراجة نارية تحمل على متنها صفائح "بنزين"، في مديرية فرع العدين غرب إب، إلى إصابة إثنين من المواطنين، فضلا عن احتراق المركبة والدراجة النارية.

وأشار المصدر إلى أن الدارجة النارية التي كانت تحمل على متنها عدد من جالونات البنزين 20 لتر، اصطدمت بسيارة في عزلة المزاحن على الخط الرابط بين مديرية فرع العدين بإب، ومديرية الجراحي التابعة لمحافظة الحديدة، وأدت إلى اشتعال النيران بينهما.

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وتنتشر في شوارع مدينة إب والمدن الثانوية ومختلف المديريات، أسواق سوداء لبيع المشتقات النفطية تتبع قيادات حوثية، وتبيعها بمبالغ مالية كبيرة.

وتسببت تلك المحطات وأماكن بيع المشتقات النفطية بالسوق السوداء، تسببت بحوادث عدة أبرزها نشوب حرائق مختلفة نجم عنها إصابات ووفيات وخسائر مادية مهولة.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثي، لليوم الأربعين على التوالي أزمة خانقة في المشتقات النفطية ومادة غاز الطهي المنزلي افتعلتها مليشيا الحوثي التي ضخت كميات كبيرة منها إلى الأسواق السوداء بعد أن وصلت أسعارها لملالغ خيالية.