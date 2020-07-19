شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد : نتقدم بثبات نحو جعل حكومة دبي أسعد بيئة عمل في العالم والان مع التفاصيل

الأحد 19 يوليه 2020 أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على المضي و التقدم بثبات نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في جعل حكومة دبي أسعد بيئة عمل في العالم.. الموظف السعيد أساس المجتمع السعيد.. وسعادة الاثنين تتصدر أولوياتنا

وقال عبر تويتر: اعتمدت نتائج دراسة مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي لعام 2019،والمنصة الإلكترونية لنتائج المؤشر لجميع الجهات الحكومية.. نتقدم بثبات نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في جعل حكومة دبي أسعد بيئة عمل في العالم.. الموظف السعيد أساس المجتمع السعيد.. وسعادة الاثنين تتصدر أولوياتنا Advertisements وأضاف : أهنئ مركز دبي للإحصاء والنيابة العامة في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.. وننتظر من أصحاب المراكز العشرة الأخيرة البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة تطوير بيئة العمل وتلبية تطلعات موظفيهم وضمان مقومات السعادة والسلامة لهم. وتابع: نقدّر جهود برنامج دبي للتميز الحكومي والأمانة العامة للمجلس التنفيذي على الدراسة التي أعدها البرنامج طوال 15 عاماً...حريصون على تهيئة أفضل مناخ يشجع الموظف على مضاعفة العمل لمواكبة روح دبي الوثابة نحو الأفضل والأحسن دائماً... فالجميع شريك في ترسيخ أسس النجاح والحفاظ على استدامته.

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