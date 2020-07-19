شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل القيادي الحوثي "الزراقي" وعدد من مرافقيه والان نبدء بالتفاصيل
وأشار موقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية إلى أن المدعو الزراقي يُعد قائداً لما تسمى بعمليات الميليشيا المتمردة في جبهات الضالع.
كما لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم الليلة الماضية في مواجهات مع الجيش اليمني في محافظة الضالع، جنوبي اليمن.
وأوضح نفس الموقع أن قوات الجيش اليمني استدرجت مجموعة من الميليشيا الحوثية، شرق مديرية الحشاء، وباغتتها بهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.
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