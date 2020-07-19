شكرا لقرائتكم خبر عن فلوريدا الأمريكية تسجل 12 ألف إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وسجلت فلوريدا 89 حالة وفاة جديدة اليوم لتتجاوز حصيلة الوفيات بالولاية 500 حالة، أو زيادة بنسبة 78 في المئة، خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة بالأسبوعين السابقين لهما، وفقا لتحليل رويترز.
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