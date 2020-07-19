شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترفع مستوى التحذير من فيضان نهر"هواي" والان نبدء بالتفاصيل
رفعت الصين اليوم الأحد ، مستوى التحذير من فيضان نهر هواي، أحد روافد نهر اليانجتسي ويبلغ طوله 1100 كيلومتر، من المستوى 3 إلى المستوى 2 الأعلى مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة في أنحاء شرق وجنوب الصين منذ أسابيع .
وأطلقت مقاطعة آنهوي، الواقعة عند حوض نهر اليانجتسي وهواي، استجابة طارئة من المستوى الأول أمس السبت، حيث تضرر أكثر من 3 ملايين شخص من الأمطار الغزيرة.
ومن ناحية أخرى، اضطر نحو 21500 شخص إلى إخلاء ديارهم خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة تشونجتشينج الكبيرة جنوب غرب البلاد، حيث أودت الأمطار الغزيرة بحياة 11 شخصا، وفقا لوكالة شينخوا.
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