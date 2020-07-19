شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط "كاتيوشا " في المنطقة الخضراء ببغداد والان نبدء بالتفاصيل
سقط صاروخا كاتيوشا في المنطقة الخضراء بوسط بغداد اليوم دون أن يُبلَّغ عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.
وبحسب شهود عيان فإن الصاروخين سقطا بساحة ترابية قرب مبنى السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء.
ولم يصدر عن الجهات الأمنية العراقية أي بيان رسمي عن الحادث وملابساته حتى اللحظة.
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