حفلة "كورونا" بفرانكفورت تنتهي بعنف واعتقالات

أوقفت الشرطة الألمانية 39 شخصا لمهاجمتهم شرطيين كانوا يحاولون احتواء شجار خلال حفلة في أحد المنتزهات ضمت آلاف الشباب وسط فرانكفورت.

وأصيب 5 شرطيين في أعمال العنف بعدما حاولوا التدخل في شجار بين 30 شخصا في ساحة الأوبرا.



وباتت هذه الساحة مكان تجمع شعبي لما يسميه الإعلام "حفلات كورونا" في ظل إغلاق عدد من الأماكن العامة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان ثلاثة آلاف شخص معظمهم من الشباب تجمعوا، مساء السبت، في الساحة لكن 500 إلى 800 كانوا موجودين عندما اندلع الشجار، كما قال قائد شرطة فرانكفورت غيرهارد برسويل خلال مؤتمر صحفي.

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واقتربت مجموعة صغيرة من الشرطيين لمساعدة رجل كان ينزف وتهدئة الأجواء، لكن الحشود هاجمت قوات الأمن.

وأضاف "ما أراه مثيرا للاشمئزاز هو تصفيق مارة عندما تعرض زملائي للرشق بزجاجات".

وأضاف أن تعزيزات أمنية وصلت وفرقت الحشود تحت "وابل من الزجاجات".

وتم اعتقال 38 رجلا وامرأة تتراوح أعمار معظمهم بين 17 إلى 21 سنة هم "خصوصا من المهاجرين"، بحسب قائد الشرطة.

ولا يزال 8 أشخاص موقوفين وقد توجه إليهم تهمة الإخلال بالأمن العام.