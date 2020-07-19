- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منطقة عجمان الطبية تستعد لافتتاح مركز فحوصات كورونا في "البيت متوحد" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
تستعتد منطقة عجمان الطبية لافتتاح مركز فحوصات كورونا بقاعة الأفراح في "البيت متوحد" بإمارة عجمان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .
و أوضح حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية أنه تم التنسيق لإنجاز هذه المهمة مع الجهات الحكومية المعنية في عجمان منوها أن إجراء الفحوصات المجانية يهدف إلى الحفاظ على صحة المجتمع وحماية أفراده من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، كما يأتي ذلك انطلاقاً من حرص واهتمام القيادة الرشيدة على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع .
وأشار إلى أن اجراء الفحوصات في "مركز البيت متوحد " ستتم بجانب استمرار مركز الطب الوقائي ، ومركز الحميدية الصحي ومركز المسح الوطني في تقديم الفحوصات الخاصة بفيروس "كوفيد 19 " للجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر منطقة عجمان الطبية تستعد لافتتاح مركز فحوصات كورونا في "البيت متوحد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.