منطقة عجمان الطبية تستعد لافتتاح مركز فحوصات كورونا في "البيت متوحد"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

تستعتد منطقة عجمان الطبية لافتتاح مركز فحوصات كورونا بقاعة الأفراح في "البيت متوحد" بإمارة عجمان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

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و أوضح حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية أنه تم التنسيق لإنجاز هذه المهمة مع الجهات الحكومية المعنية في عجمان منوها أن إجراء الفحوصات المجانية يهدف إلى الحفاظ على صحة المجتمع وحماية أفراده من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، كما يأتي ذلك انطلاقاً من حرص واهتمام القيادة الرشيدة على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع .

وأشار إلى أن اجراء الفحوصات في "مركز البيت متوحد " ستتم بجانب استمرار مركز الطب الوقائي ، ومركز الحميدية الصحي ومركز المسح الوطني في تقديم الفحوصات الخاصة بفيروس "كوفيد 19 " للجمهور.