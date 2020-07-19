فلسطين : 465 إصابة جديدة وحالة وفاة جراء فيروس "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعنلت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف المحافظات الفلسطينية.



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وقالت الوزارة ان عدد الإصابات ارتفع الى 7895 في حين بلغت الوفيات 63 حالة.

وأضافت إن حالات التعافي بلغت 325 حالة مشيرة الى أن الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة هي 14 حالة بينها 4 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأجرت الوزارة 3791 فحصا لعينات مشتبه بإصابتها.