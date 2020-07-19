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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انحسار مفاجئ لمياه النيل وخروج 5 محطات من الخدمة بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
رغم أن نهر النيل يشهد في مثل هذه الأيام من كل عام موسم الفيضان إلا أن تبعات ملء سد النهضة بدأت تظهر، حيث أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم في السودان عن خروج 5 محطات عن الخدمة خلال الساعات المقبلة على خلفية انحسار مفاجئ للنيل الأبيض والأزرق ونهر النيل.
وقال مدير عام الهيئة أنور السادات الحاج في بيان صحافي اليوم الأحد، إن محطات الصالحة"أ"،"ب"، بيت المال، وشمال بحري، وأم كتي، والشجرة ستكون خارج الخدمة.
وكشف عن أنه تمّ إنزال منصات مضخات المياه الخام لأدنى مستوى لها في محطة مياه سوبا، ومياه بحري القديمة، ومياه المقرن، ومياه المنارة.
وأوضح السادات أن الأسباب في الانحسار تسبّب في خفض كميات المياه النقية المنتجة من المحطات التي ستخرج عن الخدمة بحسب العربية.
وأضاف أن الهيئة أبلغت إدارة الخزانات بخروج محطاتها عن الخدمة للانحسار المفاجئ.
وأشار أنور السادات إلى أن هناك توقّعات بانسياب المياه نحو الولايات في المسار النيلي في غضون 48 ساعة.
ويقدّر الإنتاج اليومي من المياه في ولاية الخرطوم من المحطات النيلية والجوفية بمليون و600 ألف متر مكعب، في وقتٍ يقدّر العجز الحالي من المياه بـ900 ألف متر مكعب.
وتحتاج الولاية إلى إنتاج ما يقارب مليونين و500 ألف متر مكعب في اليوم خلال الصيف.
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