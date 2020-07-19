وزير الخارجية الأردني: أمن مصر المائي جزء من الأمن العربي.. والاتحاد الأوروبي يطالب بالتوافق على ملء سد النهضة

أشاد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بالموقف العقلاني لمصر فيما يتعلق بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية حول سد النهضة، مشدداً على أن أمن مصر من أمن الأردن.

وأعلن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، في العاصمة عمان اليوم الأحد، دعم بلاده لمصر في جهود حفظ أمنها المائي.

وأعرب وزير الخارجية الأردني عن أمله في أن تفضي المفاوضات المستمرة حول "سد النهضة" إلى اتفاق.

وأكد الصفدي أن أمن مصر المائي هو جزء من الأمن الإستراتيجي العربي الذي نتمسك به جميعاً.

من جانبه، طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، بضرورة التوافق على ملء سد النهضة.

وبحسب ما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية، فإن الاتحاد الأوروبي يعمل على تخفيف التوتر بين مصر والسودان وإثيوبيا، فى إشارة إلى قضية سد النهضة.

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وفي وقت سابق، أشاد مفوض العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بجهود جنوب أفريقيا كرئيس للاتحاد الأفريقى بشأن قضية سد النهضة، وذلك لإيجاد حل للاختلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بالدعوة لاجتماع خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أنها خطوة تستحق دعماً بالإجماع من المجتمع الدولي، داعياً الأطراف إلى العمل لمعرفة ما إذا كان بإمكانهما التوصل إلى اتفاق جماعي.

وأوضح بوريل أنه في حال توصلت الأطراف إلى توافق سنشجعهم على اختيار الطريق التصالح ودفعه للأمام، مشيراً إلى أن ذلك سيكون له فوائد كبيرة ببناء الثقة؛ وإمكانيات متجددة لبيئة مواتية لاستثمار في التنمية والأمن المائي للحوض بأكمله، مؤكداً تأييد الاتحاد الأوروبي تأييداً تاماً للتوصل لنتيجة إيجابية لجميع الأطراف.

انحسار

واليوم الأحد، كشفت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن خروج عدد من محطاتها النيلية عن الخدمة جراء انحسار مفاجئ لمياه النيلين الأبيض والأزرق.

وقال مدير عام الهيئة، المهندس أنور السادات الحاج محمد، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلامية سودانية، إن محطات الصالحه "أ" و "ب" وبيت المال، وشمال بحري، وام كتي، والشجرة خرجت عن الخدمة جراء الانحسار المفاجئ.

وكشف عن إنزال منصات مضخات المياه الخام لأدنى مستوى لها في محطة مياه سوبا، ومحطة مياه بحري القديمة، ومحطة مياه المقرن، ومحطة مياه المنارة.