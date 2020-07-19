عاجل| البرلمان يؤجل جلسة تفويض السيسي بالتدخل في ليبيا للغد

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قال النائب مصطقى بكري، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب قرر تأجيل جلسة التفويض للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التصدي لقوى الإرهاب في ليبيا.
ناقش مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية، حيث أكد المجلس على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهداً لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استناداً إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذاً في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.
وأوضح بكري في تغريدته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: مجلس النواب يقرر تأجيل جلسة التفويض للسيد رئيس الجمهوريه القائد الأعلي للقوات المسلحه للتدخل والتصدي لقوي الإرهاب في ليبيا”.
طالب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بضرورة الحضور للجلسة العامة غدا مشددا على عدم التخلف عنها.
وقال عبد العال، لدينا غدا الموافقة على تمديد حالة الطوارئ، مما يستوجب موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس ، بالإضافة إلى التصويت على على قوانين مكملة للدستور، مؤكدا أن الجلسة غدا ستكون طويلة وبرجاء عدم التخلف عن الحضور.
وتابع: “دفاعا عن الأمن القومي في حال تهديد خط سرت -الجفره إلي جلسة الغد ، ومطالب بعقد الجلسه سرية”.
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