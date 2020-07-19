أسعار الدولار ترتفع أمام الجنيه في 3 بنوك مع نهاية تعاملات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر في 7 بنوك أخرى.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك القاهرة إلى 15.92 جنيه للشراء، و 16.02 جنيه للبيع.

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وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.92 جنيه للشراء، و 16.02 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك العربي الأفريقي إلى 15.92 جنيه للشراء، و 16.02 جنيه للبيع

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واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.92 جنيه للشراء، و 16.02 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 15.91 جنيه للشراء، و 16.01 جنيه للبيع.