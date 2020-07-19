بسبب كورونا.. إغلاق الكنيسة الأرثوذوكسية الصربية في النمسا

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أعلنت الكنيسة الأرثوذوكسية الصربية في النمسا، اليوم الأحد، إغلاق أبوابها أمام المصلين حتى أول أغسطس المقبل بعد ثبوت إصابة نصف الكهنة بفيروس "كورونا".
الإصابة بالفيروس.
وذكر بيان للكنيسة أن نتائج اختبار "كورونا" لأكثر من نصف القساوسة في كاتدرائية "القديس سافا" في منطقة "لاندشتراس" أثبتت إيجابية
وطلبت الكنيسة - في بيانها - مِن كل مَن حضر قداس أو مناسبة في الكنيسة خلال الأسبوعين الماضيين سرعة الاتصال بخدمة الطوارئ الصحية الخاصة بمتابعة فيروس "كورونا".
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