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63 ألف إصابة بكورونا فى الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

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 أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس السبت أكثر من 850 وفاة ونحو 63.7 ألف إصابة جديدة بفيروس المستجد، حسب وكالة "رويترز".

 

 وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفيدرالية

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والمحلية والمصادر المفتوحة أن الولايات المتحدة رصدت خلال اليوم الماضي 853 وفاة و63698 إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

 

وحسب بيانات الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر

مصداقية في إحصاءات كورونا، سجلت في الولايات المتحدة حتى اليوم 3712445 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" منها 140120 حالة وفاة و1122720 حالة شفاء، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، شهدت الولايات المتحدة أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الإصابات بكورونا، بتسجيل أكثر من 77 ألف إصابة خلال 24 ساعة.

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