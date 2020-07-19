الصحة العالمية: الإصابات بفيروس كورونا بلغت أكثر من 13.8 مليون حالة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ حتى أمس السبت، 13 مليونا و876 ألف حالة، في الوقت الذي بلغ عدد حالات الوفاة على مستوى العالم 593 ألفا و87 حالة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق أنباء الأوسط.

وأشارت المنظمة الدولية في تقرير اليوم الأحد، إلى أن عدد

حالات الإصابة في قارة إفريقيا بلغ 561 ألفا و466 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات 9349 حالة، أما في الأمريكتين فبلغ عدد الإصابات 7 ملايين و306 آلاف و371 حالة.. بينما بلغ عدد الوفيات 302 ألف و508 حالات.

وأوضحت المنظمة أن عدد حالات الإصابة بلغ فى منطقة الشرق الأوسط مليونا و360 ألفا و791 حالة.. بينما بلغت الوفيات 33 ألفا و738 حالة، أما في أوروبا فبلغ عدد حالات الإصابة 3 ملايين و42 ألفا و330 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات 206 آلاف و684 حالة، وفي جنوب شرق آسيا بلغ عدد حالات الإصابة مليونا و347 ألفا و954 حالة.. في حين بلغت الوفيات 32 ألفا و907 حالات.