سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء وسط بغداد

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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بأن صاروخين سقطا على المنطقة الخضراء وسط بغداد.
قال المصدر لـقناة روسيا اليوم إن "صاروخين استهدفا المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد"، مبينًا أن "سقوطهمالم يلحق أي ضرر بشري".
وأضاف: "هناك معلومات عن سقوط صاروخ ثالث لكن لم يتم التأكد منه حتى الآن".
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