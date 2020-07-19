أكد مدير معهد الطب العملي والتكنولوجيا البيولوجية التابع لجامعة سيتشينوف بموسكو، فاديم تاراسوف، أن المتطوعين المشاركين في اختبارات لقاح روسي ضد فيروس كورونا في حالة جيدة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال تاراسوف، في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن كل المشاركين في اختبارات لقاح مركز غاماليا البحثي للأوبئة والأحياء الدقيقة،ومن بينهم الذين غادروا المستشفى ولا يزالون يخضعون للرقابة الطبية، في حالة صحية جيدة.
وأوضح المسؤول الصحي الروسي: "كل شيء على ما يرام، الجميع يريدون العودة إلى بيوتهم في أسرع وقت".
وأوضح تاراسوف أن المجموعة الأولى من المتطوعين غادرتالمستشفى يوم 15 يوليو، بينما من المتوقع أن يتم خروج المجموعة الثانية يوم 20 يوليو.
وأعلنت جامعة سيتشينوف، يوم 12 يوليو، عن انتهاء التجارب السريرية التي كانت تجريها منذ 18 يونيو لاختبار لقاح مركز غاماليا ضد فيروس كورونا والذي يعتبر من أبرز الأمصال المرشحة الروسية المضادة للمرض.
وقالت الجامعة إن اختباراتها، التي شارك فيها 38 متطوعا، أكدت أمن استخدام هذا اللقاح الواعد.
كانت هذه تفاصيل خبر سيتشينوف: المشاركون في اختبارات اللقاح ضد فيروس كورونا في حالة جيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.