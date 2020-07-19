تسجل 209 حالات وفاة و 2182 إصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 14 ألفا و 188 حالة، بعد تسجيل 209 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي ال إيران ية سيما سادات لاري اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات اقترب من 274 ألفا، بعد تسجيل 2182 حالة إصابة جديدة.

ولفتت إلى أن 3556 من المصابين

في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 237 ألفا.

وبعد انخفاض أولي في أعداد الإصابات في منتصف مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في الإصابات لاحقا.