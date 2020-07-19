المعارضة السورية في الخارج تصف الانتخابات البرلمانية بـ”المسرحية”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

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وصفت المعارضة السورية الموجودة خارج البلاد الانتخابات البرلمانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة بأنها “مسرحية” إذ لا يشارك فيها ملايين السوريين المغتربين واللاجئين ولا المقيمين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال المعارض البارز نصر الحريري لوكالة فرانس برس إن “النظام لم يعرف الانتخابات الفعلية منذ استيلائه على السلطة قبل خمسين سنة”، في إشارة إلى تاريخ توليّ الرئيس الأسبق حافظ الأسد لزمام السلطة.

وأضاف “كل ما كان يجري تحت مسمى الانتخابات كان عبارة عن مسرحية تتم تحت قبضة أمنية عسكرية… لتشكيل مجلس صوري يستخدمه النظام من أجل تمرير تشريعات تخدم العصابة الحاكمة”.

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وتابع الحريري “كل ما تغير في الأمر اليوم هو أنها تجري (الانتخابات) وقد هجّر نصف الشعب السوري”.

وقال المعارض عبيدة نحاس السبت إن انتخابات مجلس الشعب في سوريا هي “مسرحية سمجة” يكررها النظام منذ خمسة عقود.

وأضاف “طول العهد بالدكتاتورية والاستبداد أنتج حالة – لا تعبر عن رأي الأغلبية الشعبية – تنظر إلى الانتخابات بانتهازية، الأمر الذي يفرغ الانتخابات من مغزاها الديمقراطي الحقيقي”.