ماليزيا تضبط أكبر شحنة نفايات سامة قادمة من رومانيا

حيث استقبل ماليزيا استقبلت فعام 2018 أكثر من سبعة ملايين طن من النفايات، بعد أن زادت نسبة الاستيراد ثلاثة أضعاف عن 2017،

وجرى تفاوضا بين سلطات ماليزيا مع بلدان المنشأ لاستعادة المئات من حاويات البلاستيك التي دخلت البلاد بشكل غير قانوني. حيث اتخذ الخيار خوفاً من أن تتحول إلى مكب للنفايات البلاستيكية التي تنتجها الدول الغنية.

وقامت الحكومة الماليزية بختم عدة مصانع غير قانونية لتدوير النفايات بالشمع الأحمر منذ تموز2018 فاق عددها 150 مصنعاً، كما أرجعت شحنة بحرية من النفايات إلى إسبانيا في أيار 2019.

واكتشفت السلطات الماليزية اليوم دخول 110 حاويات من المعادن الثقيلة الخطرة، قادمة من رومانيا في طريقها إلى إندونيسيا، بشكل غير قانوني إلى البلاد قبل التخلي عنها الشهر الماضي، في أكبر قضية نفايات سامة بالبلاد.بحسب وكالة ” برناما”

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ووفقا للوكالة نفسها، قال وزير البيئة والمياه توان إبراهيم توان مان إنه تم العثور على 1864 طنا من غبار فرن القوس الكهربائي، وهو منتج ثانوي لإنتاج الصلب يحتوي على معادن ثقيلة مثل الزنك والكادميوم والرصاص، مهجورة في ميناء تانجونج بيليباس بولاية جوهور في جنوب البلاد.

مضيفا أن اكتشاف غبار فرن القوس الكهربائي، أثناء توقف الشحنة في ماليزيا في طريقها إلى إندونيسيا، هو أكبر اكتشاف من نوعه في التاريخ الماليزي.

وقال إن هذا النوع من الغبار المكتشف، المصنف بأنه نفايات سامة بموجب اتفاقية بازل، تم إدراجه في وثائق الشحنة على أنه زنك مركز.

وتجدر الإشارة أنا الصين كانت تستورد، في الفترة الممتدة من 1992 إلى 2018 نحو 45 بالمئة من نفايات العالم البلاستيكية، وقد أعلنت في بداية العام 2018 أنها ستتوقف عن استيراد القسم الأكبر من تلك النفايات، ما أثر على بلاد آسيوية كثيرة.