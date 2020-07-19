إرجاء محاكمة نتنياهو بتهم فساد إلى العام المقبل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

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أجلت القاضية التي تترأس محكمة تنظر في تهم فساد موجهة الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاحد، جلسات الاستماع إلى الأدلة إلى كانون الثاني المقبل.

وفي نسخة من محضر الجلسة التي لم يتواجد فيها نتنياهو الأحد، حددت القاضية ريفكا فريدمان- فيلدمان، جدولا زمنيا للمراحل التالية من المحاكمة، تضمنت نصا يشير إلى وجوب تقديم رئيس الوزراء التماسا كتابيا بحلول 18 تشرين الأول.

ولطالما نفى نتنياهو التهم التي تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة ووجهت إليه.

وذكرت القاضية بدون تحديد مواعيد دقيقة أن “على الجانبين الاستعداد لجلسة الشهادة ابتداء من شهر كانون الثاني بواقع ثلاث جلسات أسبوعيا أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء”.