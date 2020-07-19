بالفيديو – إيران تشتعل… حريق بمصنع في مدينة تبريز

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

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في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية عن وقوع انفجار في منشأة للطاقة في محافظة أصفهان وسط إيران من دون وقوع إصابات.

وتتواصل سلسلة الانفجارات والحرائق في إيران، وكان أحدثها انفجار في منطقة الأحواز، أمس السبت.

وتشهد إيران هذه الأيام سلسلة من الحرائق والانفجارات الغامضة، كان آخرها احتراق 7 سفن على الأقل في ميناء بوشهر جنوبي إيران، قبل ثلاثة أيام.

توازياً، أكدت وسائل إعلام إيرانية الأربعاء أن حريق كبيرا اندلع في ميناء بوشهر، مشيرة إلى احتراق 7 سفن على الأقل، من دون وقوع ضحايا.

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وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” أن حريقا اندلع في مصنع عائم يقع جنوبي ميناء بوشهر، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق، الذي أتى على عدة سفن في الميناء.

وأكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن النيران أتت على 7 سفن على الأقل في حريق ميناء بوشهر، وأن الدخان الناجم عن الحرائق غطى مساحة كبيرة، وأنه لم يقع ضحايا جراء الحريق، وفقا لوكالة رويترز.

ونقلت “إرنا” عن مدير عام مكتب إدارة الأزمات بمحافظة بوشهر أن الحريق اندلع في مصنع عائم يقع في أول حي تنجك الواقع جنوبي بوشهر، وإن “رجال الإطفاء يقومون بعمليات إطفاء الحرائق”.

وتأتي هذه الحرائق بعد أيام على آخر سابق شب في محطة كهرباء رئيسية في مدينة الأحواز، جنوب غربي إيران، وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحريق الجديد نجم عن وقوع انفجار في محطمة الزرقان للطاقة في الأحواز.

كما جاء بعد أيام من وقوع انفجار غامض قرب موقع نووي وحريق آخر في موقع عسكري.