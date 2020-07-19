كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اليونان: نواجه عدوانا متصاعدا من جانب تركيا في انتهاك كامل للقانون الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الأحد، أنها تواجه عدوانا متصاعدا من جانب تركيا، في انتهاك كامل للقانون الدولي وقانون البحار الدولي وعلاقات حسن الجوار، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكان كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، طالب في وقت سابق من قادة الاتحاد الأوروبي باتخاذ مةاقف واضحة والشروع في فرض عقوبات على تركيا بعد العدوان المتزايد من أنقرة على اليونان وقبرص.

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وقال مصدر حكومي يوناني "لم يكشف عن هويته" - وفقا لصحيفة "كاثمريني" اليونانية عبر موقعها الإلكتروني - إن ميتسوتاكيس دعا لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تكبح جماح أنقرة خلال قمة الاتحاد الأوروبي الجارية في بروكسل.

وشدد رئيس الوزراء اليوناني على أنه لا يمكن السماح لتركيا بانتهاك الحقوق السيادية لدولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي دون رد فعل قوي.

وأضاف المصدر أن ميتسوتاكيس طلب أيضا مناقشة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشكل موسع في الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي.