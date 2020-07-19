كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تسجل 63 ألف إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، أكثر من 850 وفاة ونحو 63.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لجامعة جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وبحسب بيانات الجامعة الأمريكية، رصدت الولايات المتحدة خلال اليوم الماضي 853 وفاة و63698 إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وقد سجلت الولايات المتحدة حتى اليوم 3712445 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" منها 140120 حالة وفاة و1122720 حالة شفاء، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.

وشهدت الولايات المتحدة، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الإصابات بكورونا، بتسجيل أكثر من 77 ألف إصابة خلال 24 ساعة، حسب وكالة "رويترز".

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,881 مليون إصابة، بينهم أكثر من 568 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,509 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

