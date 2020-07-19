كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تدعم الجهود العالمية في مواجهة جائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعمت دولة الإمارات، الجهود العالمية لمواجهة تداعيات جائحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية على مختلف دول العالم.

ولفت عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات، إلى أهمية الاستمرار في تقديم الدعم اللازم لتسريع عملية الانتعاش الاقتصادي، وتفعيل خطة عمل مجموعة العشرين من خلال التعاون والتنسيق المستمرين بين الأعضاء طوال الفترة المتبقية من العام وحتى انتهاء الأزمة.

عقد الاجتماع الاعتيادي الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (G20)، عن بُعد، بهدف مناقشة سبل تنمية الاقتصاد العالمي في ظل تداعيات جائحة "كوفيد-19"، وبحث اخر المقترحات المالية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة العالمية.

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وأكد عبيد حميد الطاير، أهمية التآزر العالمي في مثل هذه الظروف الاستثنائية لتحقيق انتعاش متوازن، بما يضمن تحسين الكفاءة اللوجستية وتعزيز حركة البضائع والاستثمارات، وأهمية إيجاد الأطر التنظيمية والرقابية العالمية اللازمة في ظل الانتشار المتسارع للعملات الرقمية.

وقال عبيد حميد الطاير: "بادرت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات والمبادرات الاستباقية لاحتواء تداعيات الأزمة العالمية، حيث سخرت حتى الآن ما قيمته 160 مليار دولار من البرامج المالية والنقدية لاحتواء آثار الازمة، وهو الأمر الذي يؤكد أن التزام دول مجلس التعاون الخليجي لا يقتصر على احتواء الوباء محلياً فقط، بل يمتد أيضاً للحد من انتشار آثاره السلبية غير المباشرة، والتي يمكن أن يكون لها آثار تداعيات عالمية ناتجة عن المكانة المهمة لدول مجلس التعاون الخليجي في حركة رأس المال والاستثمارات المالية وكذلك التحويلات".

وناقش الاجتماع التقدم المحرز في خطة عمل مجموعة العشرين لدعم أفريقيا والدول الأقل نمواً للاستجابة للمتطلبات الاقتصادية الملحة الناجمة عن وباء كورونا، واستعراض نتائج المسار المالي لمجموعة العشرين في عام 2020.

وخلال الاجتماع وقع وزراء المالية ومحافظو البنك المركزي على البيان المالي الثالث لمجموعة العشرين وفق ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الرابع لوكلاء وزارة المالية ونواب البنوك المركزية ضمن المجموعة. وتم في ختام الاجتماع عقد مؤتمر صحفي برئاسة المملكة العربية السعودية بصفتها رئيساً للمجموعة.