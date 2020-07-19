كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قطر تسجل 340 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في قطر، عن تسجيل 340 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 106.648 حالة.

وشهدت قطر، ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وزادت الأمم المتحدة المبلغ الذي تناشد المساهمة به بأكثر من الثلث ليصل إلى 10.3 مليار دولار لمساعدة 63 دولة معظمها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية لمعالجة انتشار فيروس كورونا وآثاره السلبية.

وكانت المنظمة الدولية قد طلبت في البداية ملياري دولار في مارس ثم 6.7 مليار في مايو الماضي.

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هذا وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم وصل إلى رقم قياسي جديد، حيث سجل 249,8 ألف إصابة، ليتجاوز بذلك إجمالي الحالات 13 مليونا و800 ألف.

وأظهرت بيانات الجامعة، أن حصيلة الوفيات بكورونا في العالم تجاوزت 590 ألف حالة، بينما تماثل 7 ملايين وأكثر من 718 ألف شخص للشفاء.

وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة 3 ملايين و576 ألف حالة، فيما تجاوزت البرازيل عتبة المليونين إصابة مسجلة 2012,1 ألف حالة، والهند تخطت المليون مع 1003,8 ألف حالة.

وبين الدول العربية تبقى السعودية في صدارة المتضررين بالجائحة مع 243,2 ألف إصابة، تليها قطر (105,4 ألف)، بينما تجاوز العراق مع تسجيل 86,1 ألف حالة مصر التي بلغت حصيلتها 85,7 ألف.