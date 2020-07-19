كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. استهداف السفارة الأمريكية بالعراق بصاروخي كاتيوشا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، باستهداف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد بصاروخي كاتيوشا.

تعرضت المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، لقصف صاروخي لم يسفر عن سقوط ضحايا، وفقًا لمصدر أمني عراقي.

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وفي تصريحات صحفية، لقناة "السومرية نيوز"، كشف المصدر الأمني العراقي، أن "صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا قرب المنطقة الخضراء ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية"، مضيفًا: "صافرات الإنذار أطلقت"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتضم المنطقة الخضراء وسط بغداد، مقار حكومية وسفارات بينها السفارتان الأمريكية والبريطانية تتعرض بين فترة وأخرى إلى قصف بالصواريخ وقذائف الهاون يؤدي في بعض الأحيان إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار مادية.

وتنفذ القوات الأمريكية المتمركزة في العراق ضربات جوية ضد جماعات تدعمها إيران تحملها واشنطن مسؤولية الهجمات الصاروخية على قواعدها وعلى سفارة الولايات المتحدة في المنطقة الخضراء، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.