كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إيران تعلن تسجيل 2182 إصابة جديدة و209 حالات وفاة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الأحد، عن تسجيل 2182 إصابة جديدة و209 حالات وفاة خلال 24 ساعة.

ووفقًا لوزارة الصحة الإيرانية، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، حتي ظهر اليوم الأحد 273656 حالة، بعد تسجيل 2182 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم السبت، تجاوز حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد عتبة الـ270 ألفا.

وقد سجلت السلطات الصحية الإيرانية، أكثر من 2.1 ألف حالة جديدة لفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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ورصدت الصحة الإيرانية، 188 وفاة و2166 إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 183 وفاة و2379 إصابة في اليوم السابق)، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 271606 إصابات منها 13979 حالة وفاة و3529 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 223300 شخصا للشفاء من الفيروس التاجي في إيران، وتم إجراء 2123518 فحصا لتشخيص الإصابات بالوباء.

وأشارت الصحة الإيرانية، إلى أن الوضع الصحي لا يزال خطيرا في 23 من أقاليم البلاد الـ31، مؤكدة أن الوضع في عشرة منها عند مستوى أحمر ولا تزال الـ13 الأخرى في حالة تأهب.

وشهدت إيران ثلاث مرات منذ بداية يوليو أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات جراء كورونا (وآخرها 221 وفاة خلال 24 ساعة).