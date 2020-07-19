بؤرة مستشفى محمد الخامس.. المدير: التعامل مع حاملي “كوفيد-19” دون أعراض سبب إصابة الأطر الصحية – فيديو

فيديو: يونس الميموني

قال المهدي الحساني، مدير مستشفى محمد الخامس في طنجة، إن التعامل مع حاملي “كوفيد-19″ دون أعراض، سبب إصابة الأطر الصحية بالجائحة.

وكشف الحساني، أول أمس الجمعة، لـ”اليوم24” أنه، على الرغم من اتخاذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا من طرف الأطباء، والممرضين، والتقنيين العاملين في المستشفى، فإن الفيروس استطاع إصابة عدد كبير من الأطر الصحية، مرجحا ذلك إلى الاحتكاك اليومي بعشرات المرضى، بينهم حاملو الفيروس، الذين لم تظهر عليهم أعراض الإصابة.

وأضاف الحساني أن المستشفى يتوفر على قاعة خاصة باستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس التاجي، إذ يتم عزلهم وإجراء تحاليل مخبرية لهم، للتأكد من إصابتهم، أو عدمها.

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ونوه مدير المستشفى، بتفاني الأطر الصحية في أداء عملها، طوال أربعة أشهر الماضية، من أجل تتبع حالات المرضى، وتقديم العلاجات الضرورية لهم.