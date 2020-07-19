توقيف شبكة إجرامية تنشط في ترويج الكوكايين في مراكش

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في كل من مدن مراكش، والرباط، وطنجة، بناء على معلومات دقيقة، وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس السبت، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم فرنسي من أصول مغربية، وامرأة، وشخصان من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال حيازة، وترويج مخدر الكوكايين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف ثلاثة من المشتبه فيهم على متن ثلاث سيارات مكتراة في مدينة مراكش، وذلك مباشرة بعد تسليمهم لحقيبة تحتوي على خمس كيلوغرامات من مخدر الكوكايين لفائدة المشتبه فيه الرابع، الذي تمكن من الفرار بعد أن تخلى عن شحنة المخدرات، وذلك قبل أن يمكن تنسيق ميداني محكم من توقيفه على متن سيارته، بعد وصوله إلى منطقة “تامسنا”، ضواحي مدينة الرباط، وبحوزته كيلوغرام إضافي من مخدر الكوكايين.

وأضاف المصدر ذاته أنه، في إطار القضية نسها، تمكنت عناصر الشرطة القضائية في مدينة طنجة من حجز سيارة أخرى، ومبلغ 10 ملايين سنتيم، يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي، ليصل مجموع ما تم حجزه خمس سيارات وستة كيلوغرامات من مخدر الكوكايين، فضلا عن المبلغ المالي، ومجموعة من الهواتف المحمولة.

وحسب البلاغ نفسه، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي على الصعيدين الدولي، والمحلي، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين فيه.