المسابح والسينما والمناسبات الاجتماعية.. الأنشطة المشمولة بتخفيف الحجر الصحي في المرحلة الثالثة

على الرغم من إعلان الحكومة، اليوم الأحد، المرور إلى المرحلة الثالثة من تخفيف تدابير الحجر الصحي، المفروضة منذ أشهر، بسبب جائحة كورونا، إلا أن التخفيف لم يشمل عددا من مناحي الحياة الاجتماعية للمغاربة.

وفي السياق ذاته، قررت الحكومة، اليوم الأحد، الإبقاء على عدد من القيود الاحترازية، التي تم إقرارها، سابقا، في حالة الطوارئ الصحية، والتي تشمل منع الأفراح، وحفلات الزواج، وقاعات السينما، والمسابح العمومية، والجنائز.

التخفيف، الذي أعلنته الحكومة، اليوم، رافقته بتحذير، وتلويح بالعودة إلى فرض القيود في حالة تسجيل أية انتكاسة، إذ أكدت أنه سيتم اللجوء، كما سبق، إلى إغلاق كل المناطق، والأحياء السكنية، التي قد تشكل بؤرا وبائية جديدة، وتطويقها، وتشديد إجراءات المراقبة بها، وإغلاق المنافذ المؤدية إليها.

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قرار الإغلاق والتطويق قد يشمل، كذلك، كل وحدة إنتاجية، وخدماتية، وسياحية، لم تحرص على احترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به.

وتهيب الحكومة بجميع المواطنات، والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل، والتقيد الصارم بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، لاسيما في ظل المخاطر الصحية، التي تطرحها الفترة الصيفية، وأيام عيد الأضحى.

يذكر أن الحكومة، اليوم، أعلنت رفع الطاقة الإيوائية للفنادق لمائة في المائة، وحافلات النقل إلى 75 في المائة، وترخيص تنظيم اللقاءات الرياضية الرسمية من دون حضور الجمهور، وترخيص التجمعات، والأنشطة، التي يجتمع فيها أقل من 20 شخصا، إلى جانب افتتاح المراكز الثقافية، والمكتبات، والمتاحف، والمآثر في حدود 50 في المائ من طاقتها الاستيعابية.