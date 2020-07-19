طنجة.. حملة أمنية واسعة على مخالفي قرار وضع الكمامات وتوقيف العشرات

تمكنت العناصر الأمنية، أمس السبت، في طنجة، من توقيف العشرات من المواطنين المخالفين لإجراء وضع الكمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ أن دوريات الأمن حلت في عدد من الأحياء، لمراقبة مدى التزام المواطنين بوضع الكمامات، وتوقيف المخالفين للقرار.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن شرطة المرور شددت بدورها على إجراءات المراقبة على السائقين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.

وكانت السلطات العمومية قد قررت العمل بإجبارية وضع “الكمامات الواقية”، ابتداء من شهر أبريل الماضي.

وأوضح بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر، والرقمي أن “وضع الكمامة واجب، وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات، المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، التي تنص على عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.