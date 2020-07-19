مغني الراب “طوطو” يوشم اسم والدته بعد رحيلها – صورة

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اختار مغني الراب طه فحصي، الملقب بـ”طوطو”، وشم اسم والدته على صدره، بعد وفاتها، قبل أيام قليلة.
وشارك طوطو، ليلة أول أمس الجمعة، صورة على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، تظهر الوشم الجديد، الذي يحمل اسم والدته سعيدة.
وكان أحد المعلقين قد انتقد اختيار طوطو وشم اسم أمه مباشرة بعد وفاتها، ورد عليه الأخير أن لا أحد يشبه الآخر، وكل يختار الطريقة، التي يراها أنسب في التعبير عن مشاعره.
وفقد طوطو، قبل 9 أيام، والدته، التي وافتها المنية تأثرا بمضاعفات مرض السرطان.
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