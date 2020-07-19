العراق: سقوط صاروخين قرب السفارة الأميركية في بغداد 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سقط صاروخا كاتيوشا، على مقربة من السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت "الأناضول" عن النقيب في شرطة بغداد، حاتم الجابري، القول، إن "صاروخي كاتيوشا، أطلقهما مجهولون، سقطا على مقربة من السفارة الأميركية الواقعة ضمن المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد".

وأضاف الجابري أن الصاروخين سقطا في ساحة ترابية فارغة قريبة من مجمع السفارة دون خسائر بشرية أو أضرار مادية.

ويتزامن إطلاق الصاروخين على المنطقة الخضراء، مع زيارة يقوم بها وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف إلى بغداد.

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وتتكرر الهجمات الصاروخية التي يشنها في الغالب مسلحون عراقيون موالون لإيران على أهداف تضم دبلوماسيين وجنودا أميركيين، منذ أشهر.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية ببغداد، في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.