أم الفحم: إغلاق المتنزهات العامة وإنذارات ومخالفات لعدة محلات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلقت بلدية أم الفحم، نهاية الأسبوع، كافة المتنزهات العامة في المدينة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد بهدف تخفيف تجمعات المواطنين قدر الإمكان، خصوصًا بعد ارتفاع عدد المصابين في المدينة.

وفي سياق متصل، قامت الشرطة في المدينة والبلدية بجولات عديدة خلال يومي الجمعة الجمعة، خصوصا بعد دخول أمر إغلاق المحلات التجارية كافة باستثناء البقالات والصيدليات.

وجرى خلال اليومين الماضيين تحرير مخالفتين لمحلين تجاريين في المدينة، قيمة كل منها 5 آلاف شيكل، بسبب عدم التزامهما بأمر الإغلاق.

وجاء على لسان البلدية، أنها "قامت بتحذير 68 محلا تجاريا التي فتحت أبوابها بعد دخول أمر الإغلاق الحكومي، كما جرى تفريق 7 تجمعات بشرية في مناسبات مختلفة، كما وزعت الشرطة عشرات الكمامات على مواطنين تواجدوا في الشارع وداخل محلات ممن لم يلتزموا بذلك، بالإضافة إلى التواصل مع 8 عائلات لديها أعراس وجرى تنبيهها حول خطورة مشاركة أعداد كبيرة في أعراسها وتجمعات الرجال أو النساء في هذه الأعراس، بعدما تبين أن غالبية الحالات الجديدة في المدينة كانت نتيجة المشاركة في حفلات الزفاف".