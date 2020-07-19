اليمن.. قائد العمالقة يلتقي مدير الصيانة في عدن والساحل الغربي

الأحد 19 يوليه 2020

التقى قائد ألوية العمالقة العميد عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي بمدير ورشة الصيانة في عدن والساحل الغربي صابر النجدي.



وخلال اللقاء اطلع القائد أبو زرعة على سير العمل في ورشة الصيانة وعلى الجهود التي تبذلها طواقم العمل في إصلاح آليات ألوية العمالقة في الساحل الغربي والقوات العسكرية والأمنية في العاصمة عدن.

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وأشاد القائد أبو زرعة المحرمي بالجهود الجبارة التي يبذلها أفراد وإدارة ورشة الصيانة المركزية التي تقوم بإصلاح الآليات التابعة لقوات العمالقة في الساحل الغربي والقوات العسكرية في عدن.

جاء هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات عقدها قائد ألوية العمالقة، منذ عودته من دولة الإمارات، لإعادة النظر في صفوف قوات ألوية العمالقة وتقييم عمل الوحدات العسكرية والدوائر الإدارية لرفع مستوى كفاءتها.