صحيفة: باتت أبواب الفضاء تُفتح بجهود أبناء الإمارات

الأحد 19 يوليه 2020

قالت صحيفة خليجية، واثقون نمضي قدماً لنعلي شأن العروبة، وندرك تماماً أننا في ظل القيادة الرشيدة سنكون الأمناء على كتابة أبجديات عصرية للأمة التي تحن لاستعادة دورها العظيم.. أبجديات جديدة تخطها سواعد وعقول وتصميم أبناء الإمارات الذين مهدت لهم القيادة الرشيدة كل السبل ليكون هدفهم العلا..



وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الأحد بالعطاء والتميز والنجاح والقدرة على قهر المستحيل نقف اليوم بفخر العروبة وكل تاريخها المجيد وعيننا على أبعد ما يمكن أن يصل إليه الإنسان.. المريخ هدفنا وسنصل ونحقق حلماً جديداً نخبر فيه العالم أجمع أن جهود وغرس القائد الخالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" تثمر وأن وطناً يقوده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لن يكون أمامه أي عائق عن مكانته الطبيعية في صدارة الأمم.. نعم لقد كانت الأمانة عظيمة والطموح غير محدود والإرادة صلبة بشكل يكفي لتتفتت عليها كل التحديات.. لم نعرف التقليد يوماً ولم ننتظر غيرنا لنستورد ما يمكن أن يعطيه.. بل كانت دولة الإمارات حريصة أن تبني وتؤهل كوادرها البشرية لتكون الشريك الرئيس في صناعة المستقبل وغد الإنسان.

وأشارت إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، أكد أهمية المشروع الذي يترقبه مئات الملايين بكل تاريخيته التي صنعها شعب الوطن بالقول: "مشروع تاريخي يقف خلفه شعب الإمارات ويترقبه مئات الملايين حول العالم".. كذلك أتى تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على أهمية المشروع العملاق وما يمثله من مرحلة تاريخية فارقة في مسيرة الوطن نحو المستقبل بالقول: "مشروع "مسبار الأمل" ثمرة جهد نخبة من أبناء الوطن المبدعين، ومشروعنا الأكبر هو استثمارنا بالشباب.. تحية شكر وتقدير لهم ولأخي محمد بن راشد لاهتمامه الشخصي وإصراره على أن يكون هذا الحدث تاريخاً مهماً في حياة الإماراتيين ومسيرة الدولة ورؤيتها الطموحة إلى المستقبل".

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وأضاف سموه: "مرحلة جديدة وفارقة في تاريخنا العربي.. تجسد رؤية الشيخ زايد في الصعود إلى الفضاء.. الإمارات بقيادة الشيخ خليفة تستعد بإذن الله لتحقيق أحد أعظم إنجازاتها بجهود وسواعد كوادرها الوطنية".

وأوضحت أن المسبار الذي سينطلق خلال ساعات سيقطع قرابة 400 مليون كيلومتر ليصل إلى هدفه ومع كل كيلومتر يقطعه يستعيد خطوة كانت فيها الأمة بعيدة عن دورها الواجب، ومع كل مرحلة يعيد الأمل لعشرات الملايين من الشباب العربي الذي يحق له أن يفخر بما تقوم به الدولة وطريقة تبديدها لليأس بحيث بات كل مشروع تقوم به صرخة باسم الأمة وحقها الطبيعي في أن تكون متقدمة بين جميع أمم الأرض .

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بقولها : " سنفخر ونعيش لحظات قلما يدونها التاريخ.. سنُعلم الجميع أننا أبناء وطن يرفع مجد الأمة.. نعتز ونحن نرى مشعل النور يشع أملاً من أرض الإمارات.. سنكون شهود عزة على كتابة كوكبة من "عيال زايد" لأزهى صفحات التاريخ العربي.. الساعة 1:55 بتاريخ 20-7-2020 سيكون تاريخاً خالداً في الوجدان العربي ونبضة في قلب الباحثين عن مساعي أمة لاستعادة رفعتها، وسنعيشه في كل وقت ونحن نرى كيف باتت أبواب الفضاء تُفتح بجهود أبناء الإمارات ورعاية قيادة جعلت خيار أبنائها الوحيد النجاح والإنجاز"