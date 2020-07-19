شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يشهد أداء اللواء محمد مرسي اليمين وزيراً للدولة للإنتاج الحربي والان مع التفاصيل

الأحد 19 يوليه 2020 شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أداء حلف اليمين اللواء محمد مرسي، وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي".

Advertisements صرح بذلك السفير المصري بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. وعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم اجتماعا مع مجلس الدفاع الوطني، تناول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد.

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