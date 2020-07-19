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شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: آليات الوفاق العسكرية تنسحب لداخل مصراتة بعد استعراضها امس والان مع التفاصيل
الأحد 19 يوليه 2020
حركت حكومة الوفاق الوطني الليبية مقاتلين يوم السبت باتجاه مدينة سرت التي تعد البوابة إلى مرافئ النفط الرئيسية بالبلاد التي تقول الحكومة إنها تخطط لانتزاعها من قوات الجيش الوطني الليبي.
وقال شهود وقادة عسكريون بقوات حكومة الوفاق الوطني، إن رتلا من نحو 200 مركبة تحرك شرقا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.
يأتي ذلك فيما أجرى مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي جولة على الموانئ النفطية بعد تصريحات مؤسسة النفط التابعة للسراج حول تواجد عناصر من شركة فاغنر الروسية في الموانئ النفطية أو وجود اشتباكات كما تروج.
وقام العميد خالد المحجوب بجولة وزيارة لرئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي، وذلك في إطار جولاته التفقديه للمعسكرات والوحدات العسكرية للقوات المسلحة تنفيذاً لتعليمات القائد العام شرق وجنوب وغرب ليبيا.
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