مصادر: الجبهة الثورية بالسودان توافق على تعيين مشروط لولاة مدنيين

كشفت مصادر متطابقة عن موافقة الجبهة الثورية السودانية على تعيين مشروط للولاة المدنيين وذلك عقب اتصالات أجراها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك مع قادة الجبهة.



وقالت ذات المصادر لـ"الخليج 365"، الأحد، إن الجبهة الثورية وافقت عقب اجتماع مطول عقدته أمس السبت على تكليف ولاة شريطة ألا يكونوا "دائمين"، إضافة إلى اختيارهم مستقلين وليسوا حزبيين.

المصادر السودانية أشارت أيضا إلى أن الجبهة الثورية ستخاطب رسميا حمدوك بشروطها.

وكانت مصادر سودانية مطلعة كشفت أن الجبهة الثورية عقدت اجتماعا لحسم موقفها من مقترح حكومي بتعيين ولاة مدنيين.

Advertisements

وتضم الجبهة الثورية التي تشكلت في أعقاب الإطاحة بنظام عمر البشير غالبية حركات الكفاح المسلح التي توصلت عبر مفاوضات في عاصمة جنوب السودان جوبا إلى إجراءات لبناء الثقة مع السلطات الانتقالية في السودان.

وتوافق الفرقاء في جوبا على إرجاء تعيين ولاة مدنيين إلى ما بعد التوقيع على اتفاقية سلام، لكن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أجرى الجمعة مشاورات مكثفة مع قيادات الجبهة الثورية لإقناعهم بتعيين ولاة مدنيين خلال أيام.

وتشترط الجبهة في حالة الاتفاق على تعيين ولاة مدنيين بألا يشمل القرار المناطق التي تشهد توترات أمنية، وفقاً للمصادر.

وكانت مجموعة أخرى تطالب باستمرار الولاة العسكريين بولايات التماس لحين التوصل إلى اتفاق سلام شامل،فيما سيكون الخيار الأخير هو إرسال القائمة التي تضم أسماء الولاة للجبهة الثورية للتشاور حولها.

وكان رئيس الوزراء السوداني، وجه ولاة الولايات العسكريين بالاستمرار في تكليفهم لحين تعيين آخرين مدنيين.