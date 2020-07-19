الخليج 365 - الخرطوم - مها التلبالأحد 2020/7/19 05:21 م بتوقيت أبوظبي
كشفت مصادر متطابقة عن موافقة الجبهة الثورية السودانية على تعيين مشروط للولاة المدنيين وذلك عقب اتصالات أجراها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك مع قادة الجبهة.
وقالت ذات المصادر لـ"الخليج 365"، الأحد، إن الجبهة الثورية وافقت عقب اجتماع مطول عقدته أمس السبت على تكليف ولاة شريطة ألا يكونوا "دائمين"، إضافة إلى اختيارهم مستقلين وليسوا حزبيين.
المصادر السودانية أشارت أيضا إلى أن الجبهة الثورية ستخاطب رسميا حمدوك بشروطها.
وكانت مصادر سودانية مطلعة كشفت أن الجبهة الثورية عقدت اجتماعا لحسم موقفها من مقترح حكومي بتعيين ولاة مدنيين.
وتضم الجبهة الثورية التي تشكلت في أعقاب الإطاحة بنظام عمر البشير غالبية حركات الكفاح المسلح التي توصلت عبر مفاوضات في عاصمة جنوب السودان جوبا إلى إجراءات لبناء الثقة مع السلطات الانتقالية في السودان.
وتوافق الفرقاء في جوبا على إرجاء تعيين ولاة مدنيين إلى ما بعد التوقيع على اتفاقية سلام، لكن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أجرى الجمعة مشاورات مكثفة مع قيادات الجبهة الثورية لإقناعهم بتعيين ولاة مدنيين خلال أيام.
وتشترط الجبهة في حالة الاتفاق على تعيين ولاة مدنيين بألا يشمل القرار المناطق التي تشهد توترات أمنية، وفقاً للمصادر.
وكانت مجموعة أخرى تطالب باستمرار الولاة العسكريين بولايات التماس لحين التوصل إلى اتفاق سلام شامل،فيما سيكون الخيار الأخير هو إرسال القائمة التي تضم أسماء الولاة للجبهة الثورية للتشاور حولها.
وكان رئيس الوزراء السوداني، وجه ولاة الولايات العسكريين بالاستمرار في تكليفهم لحين تعيين آخرين مدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: الجبهة الثورية بالسودان توافق على تعيين مشروط لولاة مدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.