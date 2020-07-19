عناصر إخوانية تداهم حديقة أطفال بتعز.. والاحتجاجات تتصاعد ضد "الإصلاح"

داهمت عناصر إخوانية، الأحد، حديقة مائية للأطفال بمحافظة تعز وهددوا بإغلاقها، فيما استمرت الوقفات الاحتجاجية المنددة بالاعتداءات التي نفذتها مليشيا حزب الإصلاح على مؤسسات الدولة اليمنية.



وقال شهود عيان، لـ"الخليج 365"، إن عددا من العناصر الإخوانية بقيادة المدعو محمد الرامسي، داهمت الحديقة المائية في منطقة "المجلية" شرق تعز، وقامت بترويع الأطفال والنساء.

وأشار الشهود، إلى أن العناصر الإخوانية هددت بإطلاق الرصاص على بالونات الحديقة المائية، وإغلاق المنتزه الخاص بالأطفال، كنوع من الابتزاز للمستثمر الذي افتتحه مطلع الشهر الجاري.

وقال نشطاء يمنيون إن القيادي الإخواني محمد الرامسي، توعد بقتل من سيقف بطريقه وسط استنكار من رواد الحديقة.





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وفي ذات السياق، نظم موظفو محافظة تعز اليمنية، الأحد، وقفة احتجاجية للتنديد بالاقتحام المسلح الذي نفذته مليشيا إخوانية على مقر السلطة المحلية اليومين الماضيين.

واستنكرت الوقفة، قيام مسلحين موالين لحزب الإصلاح (الذراع المسلحة لتنظيم الإخوان الإرهابي) بتحطيم عدد من مكاتب مقر المحافظة وطرد الموظفين بقوة السلاح.

ورفع المحتجون، لافتات تدين تلك الاعمال الهمجية والمرفوضة، مهما كانت المبررات، وفقا لبيان صادر عن مكتب إعلام تعز، وصل ”الخليج 365”.

وأكد المحتجون دعم قوات الجيش والأمن اليمني في المطالبة بحقوقهم بالوسائل القانونية والسلمية، وطالبوا قيادة السلطة المحلية بتوفير الحماية الأمنية الكافية لموظفي مقر المحافظة بما يضمن عدم تكرار الاعتداءات.

وكانت عناصر إخوانية داهمت مقر محافظة تعز في شارع جمال عبدالناصر، الخميس الماضي، وذلك للمطالبة بنهب 50% من إيرادات محافظة تعز، بشكل مخالف للقانون.