الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن رضا جعفر زادة المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية قوله اليوم الأحد إن تركيا علقت الرحلات الجوية إلى إيران وسط تفشي فيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية. وأضاف أن تعليق الطيران بدأ أمس السبت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تعلق الرحلات الجوية إلى إيران وسط تفشي فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.