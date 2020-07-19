كندا: إجمالي إصابات كورونا 111 ألفا و875 حالة والوفيات 8892

بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كندا 111 ألفا و875 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت تورنتو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في كندا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 8892 حالة، بينما تعافى 98 ألفا و436 مصابا حتى الآن.
وأعلنت كندا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 25 أسبوعا.
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