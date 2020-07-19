تأجيل جلسة البرلمان لمناقشة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

- شريف الجنيدي

ذكرت وسائل إعلامية أن جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا قد تأجلت إلى يوم غد الإثنين.

وأفادت شبكة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل منذ قليل، بتأجيل جلسة البرلمان المصري التي كان من المقرر أن تناقش طلب إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، إلى يوم غد الإثنين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن عضو مجلس النواب مصطفى بكري أن المجلس سيجري اليوم الأحد مناقشات بشأن تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال قوات إلى ليبيا.

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وكتب بكري تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر قال فيها: "يناقش مجلس النواب في جلسة اليوم تفويض الرئيس السيسي باتخاذ قرار إرسال قوات إلى ليبيا لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري إذا ما استدعت الضرورة ذلك".

والخميس الماضي، استقبل الرئيس السيسي وفداً من مشايخ وأعيان القيادات القبلية الليبية، على خلفية إرسال تركيا الآلاف من العناصر الإرهابية المسلحة لمساندة حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج.

ومؤخراً، طلب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح من مصر التدخل عسكرياً في ليبيا بهدف "حفظ أمن البلدين القومي".

يأتي هذا على خلفية التصعيد العسكري الذي شهدته ليبيا في الفترة الأخيرة، حيث استطاعت قوات حكومة الوفاق إحراز تقدم ميداني ملموس على حساب "الجيش الوطني" والوصول إلى مشارف مدينة سرت.