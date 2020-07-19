بعد التقدم نحو سرت.. انسحاب الآليات العسكرية التابعة لمليشيات الوفاق إلى مصراتة.. والجيش الليبي يعلّق: «استعراض ومناورات وتركيا لن تجازف بعد تدخل مصر»

أفادت قناة "العربية" الإخبارية بانسحاب الآليات العسكرية التابعة لمليشيات حكومة الوفاق إلى داخل مصراتة بعد استعراض لها أمس السبت.

ونقلت القناة الإخبارية عن مصادر لها قولها إن الآليات العسكرية التابعة للوفاق عادت مجدداً من منطقة الكراريم إلى معسكر السكت داخل مصراتة، وذلك بعد استعراض لها أمس.

وأضافت القناة أن طائرة الشحن التركية الثالثة قد غادرت قاعدة الوطية جنوب العاصمة طرابلس.

وكانت وسائل إعلامية قد ذكرت أمس أن حكومة الوفاق في ليبيا قامت بتحريك مقاتلين باتجاه مدينة سرت.

وأضافت الوسائل الإعلامية أن رتلاً من نحو 200 مركبة تحرك شرقاً من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.

Advertisements

يأتي هذا مع ارتفاع وتيرة الاستعدادات العسكرية غرب مدينة سرت الليبية، حيث تشهد مناطق وسط البلاد حركة نشطة للطائرات التركية المسيرة، فيما أفادت الأنباء بهبوط طائرة شحن تركية في قاعدة الوطية الجوية جنوب طرابلس.

ولا تزال التعزيزات تصل لتشكيلات حكومة الوفاق بقيادة تركيا إلى مناطق القداحية وبوقرين، تمهيداً للهجوم على سرت والجفرة،

الجيش الليبي يعلّق

وقلل الجيش الوطني الليبي من تلك التحركات والتعزيزات العسكرية التي تقوم بها قوات الوفاق المدعومة من تركيا حول مدينتي سرت والجفرة.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، خالد المحجوب، في تصريحات لقناة "العربية"، إن تركيا لن تجازف وتغامر بالهجوم والتقدم نحو خط سرت والجفرة بعد دخول مصر على الخط، خوفا من التورّط في معركة طويل الأمد وغير محسوبة العواقب خاصة بعد الضربات والخسائر التي تلقتها في قاعدة الوطية، مشيراً إلى أن قوات الجيش تتابع كل التطورات على مدار الساعة ومستعدة للتعامل مع أي هجوم عسكري للميليشيات والمرتزقة وجاهزة للدفاع عن المدن الليبية وعلى ثروات الليبيين.

واعتبر المحجوب التحشيد العسكري الذي تقوم به تركيا بإرسال دفعات جديدة من المرتزقة والسلاح لقوات الوفاق والخطب التصعيدية والتهديدات التي تطلقها على لسان مسئوليها "هي مجرد مناورات وأبعد ما تكون عن الواقع على الأرض، وتأتي بغرض التخويف وتقوية موقعها في المفاوضات الدولية حول الأزمة الليبية"، مضيفاً أن المعركة قد لا تتجاوز حدود مناطق الوشكة وأبو قرين غرب سرت.