شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أداء حلف اليمين اللواء محمد مرسي، وزيراً للدولة للإنتاج الحربي، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي التعديل الوزاري فى ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترشيح اللواء محمد أحمد مرسي خلف الله للتعيين بمنصب وزير الدولة للإنتاج الحربي.
ويأتي التعديل الوزراي في ضوء المادة 147 من الدستور، والتى تسمح لرئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس.
وتفيد المادة (129) من اللائحة الداخلية للمجلس، بأنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد موافقة البرلمان.. اللواء محمد موسي يؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للإنتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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