مسؤول الوحدة الصيدلية في المستشفى الميداني لمصابي كورونا في طنجة: لدينا ما يكفي من الأدوية لعلاج المرضى – فيديو

قال الدكتور ميمون اشتيوي، المسؤول عن وحدة الصيدلة في المستشفى الميداني المستقبل لمرضى كورونا في طنجة أن الأدوية متوفرة بشكل كاف لتغطية مدة علاج المصابين بالوباء.

وكشف اشتيوي لـ”اليوم24″ أن الصيدلية تتوفر، أيضا، على كميات كافية من القفازات، والكمامات، والسترات الواقية بجميع أنواعها، وكذا المواد الكحولية المستعملة في التعقيم.

وأوضح اشتيوي أن كل مريض يلج إلى المستشفى الميداني يستفيد من مجموعة من أدوات التنظيف، بينها الصابون، ومعجون الأسنان مع فرشاة، ومشط، وشامبو للشعر، ومنشفة.