بعد أن أطلقوا نداء استغاثة.. طلاب مغاربة في رومانيا يعودون إلى أرض الوطن

بعد أن أطلق عدد من الطلاب المغاربة، الذين يدرسون في رومانيا، نداء استغاثة، من أجل عودتهم إلى المغرب؛ علم “اليوم24” أن الحكومة استجابت إلى مطالبهم.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحكومة برمجت رحلة، ستقل هؤلاء الطلاب، الذين يقدر عددهم ما يناهز ألف طالبة وطالب، وذلك عبر طائرة تابعة لشركة العربية للطيران، وأضافت أن هذه الرحلة ستنطلق، يوم 24 يوليوز الجاري، ببوخاريست.

وكان الطلاب المغاربة في رومانيا قد وجدوا أنفسهم عالقين، بسبب عدم وجود رحلات جوية تربط بين المغرب، ورومانيا، لأن “التأشيرة، التي دخلوا بها إلى رومانيا لا تتيح لهم التنقل خارج أراضيها”، بحسب ما صرحت به أميمة، طالبة مغربية في رومانيا لـ”اليوم 24”.

وأوضحت المتحدثة نفسها للموقع أن عدد الطلبة، الذين يدرسون في رومانيا يناهز ألف طالبة وطالب، “لا يمكنهم السفر إلى دولة أخرى، لأن التأشيرة، التي دخلوا بها إلى رومانيا ،لا تتيح لهم التنقل خارج أراضيها، بحكم الاقامة المؤقتة، في هذا البلد، الذي ينتمي إلى أوربا الشرقية”، مشيرة إلى أن رومانيا تسمح لهم بالسفر داخلها فقط، وذلك عكس المغاربة الموجودين في بعض الدول.