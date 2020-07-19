يوفنتوس يفاضل بين مهاجمين في الميركاتو الصيفي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن يوفنتوس الإيطالي يفاضل بين مهاجمين في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لخلافة النجم الأرجنتيني غونزالو هيغوين بالموسم القادم.
وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن الأول هو أركاديوز ميليك، مهاجم نابولي، الذي ينتهي عقده في صيف العام المقبل.
وأشار إلى يوفنتوس حصل بالفعل على موافقة ميليك، لكن يجب التوصل لاتفاق مع نابولي حول قبول لاعبين في الصفقة، لخفض سعر النجم البولندي الذي يتراوح بين 40 و50 مليون يورو.
وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" فإن يوفنتوس مهتم أيضًا بدوفان زاباتا، مهاجم أتالانتا، الذي يتميز بالقوة البدنية والقدرة على بناء اللعب.
وأوضحت أن يوفنتوس قدم عرضًا بالفعل لضم زاباتا نظير 30 مليون يورو، بالإضافة إلى خدمات الحارس ماتيا بيرين.
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